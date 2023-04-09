Ракетна атака на Запоріжжя: пошкоджено 33 приватних будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Через ракетний ворожий обстріл Запоріжжя пошкоджено 33 приватних будинки, один зруйновано повністю. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, передає УНН.
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«На цей час відомо, що від сьогоднішнього обстрілу пошкоджено 33 приватних будинки. Один будинок зруйновано повністю, в інших пошкоджено вікна, дахи та двері», - написав Куртєв.
Він повідомив, що представники міської аварійно-рятувальної служби, комунальники і волонтери розбирають завали, «закривають» вікна, вивозять будівельне сміття.
«Службам доручено тимчасово накрити пошкоджені покрівлі плівкою, адже у найближчі дні очікуються дощі. За сприятливої погоди розпочнеться ремонт дахів», - повідомив Куртєв.
Доповнення
Вночі, 9 квітня, дві російські ракети поцілили в один з приватних секторів Запоріжжя. Загинуло дві людини - чоловік та дитина 2012 року народження.