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Ракетна атака на Запоріжжя: пошкоджено 33 приватних будинки

Ракетна атака на Запоріжжя: пошкоджено 33 приватних будинки

Київ • УНН

 • 2589955 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Через ракетний ворожий обстріл Запоріжжя пошкоджено 33 приватних будинки, один зруйновано повністю. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, передає УНН.

Цитата

«На цей час відомо, що від сьогоднішнього обстрілу пошкоджено 33 приватних будинки. Один будинок зруйновано повністю, в інших пошкоджено вікна, дахи та двері», - написав Куртєв.

Він повідомив, що представники міської аварійно-рятувальної служби, комунальники і волонтери розбирають завали, «закривають» вікна, вивозять будівельне сміття.

«Службам доручено тимчасово накрити пошкоджені покрівлі плівкою, адже у найближчі дні очікуються дощі. За сприятливої погоди розпочнеться ремонт дахів», - повідомив Куртєв.

Доповнення

Вночі, 9 квітня, дві російські ракети поцілили в один з приватних секторів Запоріжжя. Загинуло дві людини - чоловік та дитина 2012 року народження.

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