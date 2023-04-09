Ракетная атака на Запорожье: повреждены 33 частных дома

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«На данный момент известно, что от сегодняшнего обстрела повреждены 33 частных дома. Один дом разрушен полностью, в остальных повреждены окна, крыши и двери», - написал Куртев.

Он сообщил, что представители городской аварийно-спасательной службы, коммунальщики и волонтеры разбирают завалы, «закрывают» окна, вывозят строительный мусор.

«Службам поручено временно накрыть поврежденные кровли пленкой, ведь в ближайшие дни ожидаются дожди. При благоприятной погоде начнется ремонт крыш», - сообщил Куртев.

Дополнение

Ночью, 9 апреля, две российские ракеты попали в один из частных секторов Запорожья. Погибло два человека - мужчина и ребенок 2012 года рождения.



