Враг хаотично обстреливает Херсон два дня подряд - депутат
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Российские оккупанты второй день подряд хаотично обстреливают Херсон. Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань во время брифинга заявил, что таким образом враг пытается "отомстить" за то, что горожане отказались от депортации в россию, передает корреспондент УНН.
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"Своеобразная месть за то, что люди не прислушались к их советам так называемой эвакуации, а фактически депортации, и остались ждать Вооруженные силы Украины, остались ждать освобождения. Поэтому оккупанты проводят такие хаотические обстрелы. Можно смотреть, что эти обстрелы осуществляются и по объектам гражданской инфраструктуры, по жилым домам", - сказал он.
Детали
По словам Хланя, вчера, 20 ноября, оккупанты обстреливали микрорайон Остров, "но эти выстрелы были именно в район Херсонского судостроительного завода". В результате атаки, по его словам, три человека погибли, есть раненые.
Сегодня ночью, сообщает депутат, в Херсоне тоже было громко. Враг обстрелял микрорайон Остров, жилые дома. Кроме этого, центр города также страдал от обстрелов. Пока официальной информации о количестве погибших и раненых нет, отметил Хлань.
"Ситуация слишком трудная, и к этому добавляется, что в городе продолжаются работы по разминированию", - подчеркнул он.
Хлань сообщил, что сегодня власти примут решение по подрыву здания Службы безопасности Украины в Херсоне, поскольку большое количество мин, оставленных военными рф, не дает возможности провести полное разминирование.
Напомним
Перед бегством из Херсона российские оккупанты заминировали почти каждый кабинет здания СБУ в городе.