Враг хаотично обстреливает Херсон два дня подряд - депутат

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"Своеобразная месть за то, что люди не прислушались к их советам так называемой эвакуации, а фактически депортации, и остались ждать Вооруженные силы Украины, остались ждать освобождения. Поэтому оккупанты проводят такие хаотические обстрелы. Можно смотреть, что эти обстрелы осуществляются и по объектам гражданской инфраструктуры, по жилым домам", - сказал он.

Детали

По словам Хланя, вчера, 20 ноября, оккупанты обстреливали микрорайон Остров, "но эти выстрелы были именно в район Херсонского судостроительного завода". В результате атаки, по его словам, три человека погибли, есть раненые.

Сегодня ночью, сообщает депутат, в Херсоне тоже было громко. Враг обстрелял микрорайон Остров, жилые дома. Кроме этого, центр города также страдал от обстрелов. Пока официальной информации о количестве погибших и раненых нет, отметил Хлань.

"Ситуация слишком трудная, и к этому добавляется, что в городе продолжаются работы по разминированию", - подчеркнул он.

Хлань сообщил, что сегодня власти примут решение по подрыву здания Службы безопасности Украины в Херсоне, поскольку большое количество мин, оставленных военными рф, не дает возможности провести полное разминирование.

Напомним

Перед бегством из Херсона российские оккупанты заминировали почти каждый кабинет здания СБУ в городе.