Ворог хаотично обстрілює Херсон два дні поспіль - депутат

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"Своєрідна помста за те, що люди не дослухалися до їхніх порад так званої евакуації, а фактично депортації, і залишилися чекати Збройні сили України, залишилися чекати визволення. Тому окупанти проводять такі хаотичні обстріли. Можна дивитися, що ці обстріли лунають і по об'єктах цивільної інфраструктури, по житлових будинках", - сказав він.

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За словами Хланя, вчора, 20 листопада, окупанти обстрілювали мікрорайон Острів, "але ці постріли були саме в район Херсонського суднобудівного заводу". Унаслідок атаки, з його слів, троє осіб загинули, є поранені.

Сьогодні вночі, повідомляє депутат, у Херсоні теж було гучно. Ворог обстріляв мікрорайон Острів, житлові будинки. Окрім цього, центр міста також потерпав від обстрілів. Наразі офіційної інформації щодо кількості загиблих і поранених немає, зазначив Хлань.

"Ситуація занадто важка, і до цього додається, що в місті тривають роботи по розмінуванню", - наголосив він.

Хлань повідомив, що сьогодні влада ухвалить рішення щодо підриву будівлі Служби безпеки України у Херсоні, оскільки велика кількість мін, залишених військовими рф, не дає можливості провести повне розмінування.

Нагадаємо

Перед втечею з Херсона російські окупанти замінували майже кожен кабінет будівлі СБУ у місті.