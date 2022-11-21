Ворог хаотично обстрілює Херсон два дні поспіль - депутат
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Російські окупанти другий день поспіль хаотично обстрілюють Херсон. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань під час брифінгу заявив, що таким чином ворог намагається "помститися" за те, що містяни відмовилися від депортації у росію, передає кореспондент УНН.
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"Своєрідна помста за те, що люди не дослухалися до їхніх порад так званої евакуації, а фактично депортації, і залишилися чекати Збройні сили України, залишилися чекати визволення. Тому окупанти проводять такі хаотичні обстріли. Можна дивитися, що ці обстріли лунають і по об'єктах цивільної інфраструктури, по житлових будинках", - сказав він.
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За словами Хланя, вчора, 20 листопада, окупанти обстрілювали мікрорайон Острів, "але ці постріли були саме в район Херсонського суднобудівного заводу". Унаслідок атаки, з його слів, троє осіб загинули, є поранені.
Сьогодні вночі, повідомляє депутат, у Херсоні теж було гучно. Ворог обстріляв мікрорайон Острів, житлові будинки. Окрім цього, центр міста також потерпав від обстрілів. Наразі офіційної інформації щодо кількості загиблих і поранених немає, зазначив Хлань.
"Ситуація занадто важка, і до цього додається, що в місті тривають роботи по розмінуванню", - наголосив він.
Хлань повідомив, що сьогодні влада ухвалить рішення щодо підриву будівлі Служби безпеки України у Херсоні, оскільки велика кількість мін, залишених військовими рф, не дає можливості провести повне розмінування.
Нагадаємо
Перед втечею з Херсона російські окупанти замінували майже кожен кабінет будівлі СБУ у місті.