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ВОЗ: меры по борьбе с COVID-19 позволили сократить заболеваемость гриппом

ВОЗ: меры по борьбе с COVID-19 позволили сократить заболеваемость гриппом

Киев  •  УНН

 • 24846 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Меры, принятые странами для борьбы с пандемией коронавируса, позволили в значительной степени сократить заболеваемость гриппом. Об этом заявила в понедельник на брифинге глава отделения пандемических и эпидемических заболеваний ВОЗ Сильвия Брайанд, передает УНН.

Детали

“Мы отслеживаем сезонную заболеваемость гриппом и можем сказать, что в Южном полушарии мы наблюдаем крайне низкую циркуляцию, — отметила она. — Для этого может быть ряд объяснений, однако наиболее реальная гипотеза заключается в том, что те меры, которые приняты для борьбы с коронавирусом, являются крайне эффективными для борьбы и с сезонным гриппом”.

ВОЗ, подчеркнула Брайанд, продолжит внимательно следить за тем, как будет меняться ситуация, особенно на фоне проведения вакцинации от коронавируса. “Однако на данном этапе мы можем сделать вывод, что принимаемые меры, которые эффективны для борьбы с коронавирусом, крайне эффективны и для борьбы с другими инфекционными заболеваниями”, — сказала эксперт.

Дополнение

Ранее глава Европейского бюро ВОЗ назвал вероятную “дату конца пандемии”.

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