Глава Європейського бюро ВООЗ назвав ймовірну "дату кінця пандемії"

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Світ впорається з пандемією на початку 2022 року, але це не означає, що сам коронавірус зникне. З таким припущенням виступив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ханс Клюге в інтерв’ю, яке опубліковане в п’ятницю в газеті Die Welt, пише УНН.

Деталі

“Вважаю, 2021 рік буде ще одним роком ковіду. Але зараз ми можемо краще передбачати події і керувати ними. У 2020 році була лише невизначеність як в сфері охорони здоров’я, так і в сфері політики, — сказав він. — Через рік ми знаємо набагато більше, у нас є інструменти, програми діагностики, вакцина. У моїй роботі важливо планувати заздалегідь. Тому я вважаю, що на початку 2022 року пандемія залишиться позаду, проте це не означає, що піде сам вірус”.

Представник ВООЗ закликав набратися терпіння у питанні вакцинації: “Спочатку завжди попит перевищує пропозицію. Не можна прищепити разом жителів всієї планети”. За словами Клюге, “як видно, неминучий” той факт, що у громадян в Європі влітку з’являться паспорта вакцинації, хоч це і не є рекомендацією ВООЗ.

Клюге з розумінням поставився до того, що на користь таких документів каже “політична реальність”, але особисто у нього “є сумніви” з цього приводу. “Ми не знаємо, як довго зберігається імунітет після щеплення”, — аргументував він. “До того ж паспорт вакцинації посилює нерівність”, — сказав Клюге.

Контекст

Спалах захворювання COVID-19, що викликається новим коронавірусом, був зафіксований у кінці грудня 2019 року в провінції Хубей (Центральний Китай). 11 березня минулого року ВООЗ визнала її пандемією.

Згідно зі статистикою ВООЗ — на сьогодні у світі 114 853 685 випадків захворювання, загинули 2 554 694 людини.

У листопаді минулого року ВООЗ назвала кількість населення світу, яку потрібно вакцинувати — щоб зупинити COVID-19: близько 60-70% населення світу повинні мати імунітет або бути вакциновані, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

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