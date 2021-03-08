ВООЗ: заходи по боротьбі з COVID-19 дозволили скоротити захворюваність на грип

Деталі

“Ми відстежуємо сезонну захворюваність на грип та можемо сказати, що в Південній півкулі ми спостерігаємо вкрай низьку циркуляцію, — зазначила вона. — Для цього може бути ряд пояснень, однак найбільш реальна гіпотеза полягає в тому, що ті заходи, які прийняті для боротьби з коронавірусом, є вкрай ефективними для боротьби і з сезонним грипом”.

ВООЗ, підкреслила Брайанд, продовжить уважно стежити за тим, як буде змінюватися ситуація, особливо на фоні проведення вакцинації від коронавірусу. “Однак на даному етапі ми можемо зробити висновок, що вжиті заходи, які ефективні для боротьби з коронавірусом, вкрай ефективні і для боротьби з іншими інфекційними захворюваннями”, — сказала експерт.

Доповнення

Раніше глава Європейського бюро ВООЗ назвав ймовірну “дату кінця пандемії”.