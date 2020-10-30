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ВОЗ зафиксировала рекордное количество инфицированных COVID-19: более полумиллиона за сутки

ВОЗ зафиксировала рекордное количество инфицированных COVID-19: более полумиллиона за сутки

Киев • УНН

 • 14471 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет около 45 млн, увеличившись за 24 часа более чем 505 тыс., что представляет собой антирекорд по количеству инфицированных за сутки. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных случаев возросло более чем на 7 тыс., приблизившись к 1,18 млн, передает УНН.

По состоянию на вечер 30 октября во ВОЗ поступили сведения про 44 888 869 инфицированных и 1 178 475 умерших. Количество зараженных за сутки выросло на 505 756, а умерших — на 7 009. До сих пор рекордным считался суточный показатель в 490 298 инфицированных, зафиксированный 24 октября.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемых государствами.

В Европе ВОЗ за сутки было зафиксировано 258 628 новых случаев COVID-19. На втором месте — Северная и Южная Америка (152 211 случаев), на третьем — Юго-Восточная Азия (58 212).

Больше всего инфицированных, по информации ВОЗ, до 30 октября зарегистрировано в США — 8 763 682. Далее следуют Индия (8 088 851), Бразилия (5 468 270), Россия (1 599 976), Франция (1 250 705), Испания (1 160 083), Аргентина (1 130 533), Колумбия (1 041 935), Великобритания (965 344), Мексика (906 863), Перу (894 928) и ЮАР (721 770).

Впрочем, по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах количество инфицированных уже перевалило за 9 млн.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 378 729 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 7041 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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