ВООЗ зафіксувала рекордну кількість інфікованих COVID-19: понад півмільйона за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження новим коронавірусом у світі становить близько 45 млн, збільшившись за 24 години на понад 505 тис., що являє собою антирекорд за кількістю інфікованих за добу. Згідно з опублікованими в п'ятницю даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кількість летальних випадків зросла більш ніж на 7 тис., наблизившись до 1,18 млн, передає УНН.
Станом на вечір 30 жовтня у ВООЗ надійшли відомості про 44 888 869 інфікованих і 1 178 475 померлих. Кількість заражених за добу зросла на 505 756, а померлих — на 7 009. До цих пір рекордним вважався добовий показник в 490 298 інфікованих, зафіксований 24 жовтня.
Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами.
В Європі ВООЗ за добу було зафіксовано 258 628 нових випадків COVID-19. На другому місці — Північна і Південна Америка (152 211 випадків), на третьому — Південно-Східна Азія (58 212).
Найбільше інфікованих, за інформацією ВООЗ, до 30 жовтня зареєстровано в США — 8 763 682. Далі йдуть Індія (8 088 851), Бразилія (5 468 270), Росія (1 599 976), Франція (1 250 705), Іспанія (1 160 083), Аргентина (1 130 533), Колумбія (1 041 935), Великобританія (965 344), Мексика (906 863), Перу (894 928) і ПАР (721 770).
Втім, за даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, у Сполучених Штатах кількість інфікованих вже перевалила за 9 млн.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 378 729 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 7 041 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.