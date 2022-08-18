ВОЗ рекомендовала вакцину Valneva от COVID-19

Детали

Агентство ООН также рекомендовало использовать вторую бустерную дозу для некоторых лиц с высоким риском тяжелого заболевания.

Однако это не является общей рекомендацией вакцинировать всех взрослых и направлено на предотвращение тяжелых заболеваний и смерти среди групп населения с высоким риском, говорится в сообщении.

Рекомендации были приняты после того, как на прошлой неделе состоялась встреча Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ (SAGE) по иммунизации.

Добавим

В вакцине Valneva используется технология, которая десятилетиями применялась для прививок от полиомиелита, гриппа и гепатита. Компания сделала ставку на то, что это привлечет людей, отказавшихся от вакцин против COVID-19, использующих новейшие технологии, такие как мРНК.