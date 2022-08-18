ВООЗ рекомендувала вакцину Valneva від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у четвер рекомендувала використати вакцину від COVID-19 французького виробника ліків Valneva, передає УНН.
Деталі
Агентство ООН також рекомендувало використовувати другу бустерну дозу для деяких осіб із високим ризиком тяжкого захворювання.
Однак це не є загальною рекомендацією вакцинувати всіх дорослих і спрямоване на запобігання тяжким захворюванням та смерті серед груп населення з найвищим ризиком, йдеться у повідомленні.
Рекомендації було прийнято після того, як минулого тижня відбулася зустріч Стратегічної консультативної групи експертів ВООЗ (SAGE) щодо імунізації.
Додамо
У вакцині Valneva використовується технологія, яка десятиліттями застосовувалася для щеплень від поліомієліту, грипу та гепатиту. Компанія зробила ставку на те, що це приверне людей, які відмовилися від вакцин проти COVID-19, у яких використовуються новітні технології, такі як мРНК.