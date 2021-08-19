Они ужаснулись: Ивченко рассказал, как в Вашингтоне оценили открытие рынка земли в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Посол Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию и заместитель председателя партии "Батькивщина" Вадим Ивченко рассказал в интервью УНН, как в США оценивают так называемую земельную реформу действующей власти в Украине.
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"В США, конечно, приветствуют открытие рынка земли, но когда я рассказал, какие условия создали для наших фермеров, там ужаснулись: нет финансовых инструментов, нет дешевых кредитов, нет нормальной правоохранительной и судебной системы, которая защитит фермера или их урожаи. У нас поддерживают человека, который имеет 600 000 гектаров, а человек, который имеет 2 или 6 гектаров, и является семейным фермером - нет", - рассказал народный депутат.
Детали
К тому же отдельное беспокойство, по словам Вадима Ивченко, - налоговая нагрузка на маленького фермера.
"Сегодня властью предлагаются налоговые нагрузки именно на маленькие фермерства, их сравнивают с большими: теперь крупные агрохолдинги будут платить столько же, сколько и семейные фермеры.
Могу сказать, что у наших американских коллег есть сомнения, что земельная реформа, осуществленная подобным образом, пойдет на пользу украинским фермерам и украинскому сельскому хозяйству", - подытожил народный депутат.
Дополнение
Напомним, ранее Вадим Ивченко рассказал, почему в Украине не развивается семейное фермерство, каким образом это можно изменить, а также что получит от этого взамен экономика государства.