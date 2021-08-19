Вони жахнулися: Івченко розповів, як у Вашингтоні оцінили відкриття ринку землі в Україні

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“У США, звичайно, вітають відкриття ринку землі, але коли я розповів, які умови створили для наших фермерів, там жахнулися: немає фінансових інструментів, немає дешевих кредитів, немає нормальної правоохоронної та судової системи, яка захистить фермера чи їхні врожаї. У нас підтримують людину, яка має 600 тисяч гектарів, а людина, яка має 2 або 6 гектарів, і є сімейним фермером - ні”, — розповів народний депутат.

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До того ж окреме занепокоєння, за словами Вадима Івченка, - податкове навантаження на маленького фермера.

“Сьогодні владою пропонуються податкові навантаження саме на маленькі фермерства, які їх зрівнюють з великими: тепер великі агрохолдинги будуть платити стільки ж, скільки й сімейні фермери.

Можу сказати, що у наших американських колег є сумніви, що земельна реформа, здійснена подібним чином, піде на користь українським фермерам і українському сільському господарству”, — підсумував народний депутат.

Доповнення

Нагадаємо, раніше Вадим Івченко розповів, чому в Україні не розвивається сімейне фермерство, яким чином це можна змінити, а також що отримає від цього натомість економіка держави.