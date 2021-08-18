Проблема маленького фермера: Івченко розповів, як і навіщо розвивати сімейне фермерство в Україні

Серед причин, які стали на заваді стрімкому розвитку перспективного аграрного напрямку — невеликого фермерства, — виключна підтримка з боку держави великих агрохолдингів, вважає Івченко. Окрім цього значною проблемою для розвитку маленького фермерства, за словами нардепа, є повільна реєстрація фермерів-одноосібників.

Цитата:

“Сімейні фермерські господарства, які досі не отримали статус сімейних ферм, слабко реєструються. З 4 мільйонів людей, які виробляють аграрну продукцію, тільки 10 тисяч фактично зареєстровані та сплачують податки”, — пояснив Івченко.

Деталі

В аграрній політиці держави зараз відсутні заходи зі стимулювання маленьких фермерів, переконаний Івченко, тому необхідно це змінювати доступними способами.

“Пояснюю як: відкрити кредитну фінансову систему та бюджетні програми для найменших (фермерських господарств — ред.). І ми побачимо за 5 років великі зміни. І, звичайно, потрібне інформаційне поле, яке буде направлене на те, щоб вони реєструвалися, робили кооперативи: ось вам всі фінансові інструменти, і ви будете сплачувати податки, і, звичайно, з цього мати пенсії. (...) Це має бути виважена політика, направлена на розвиток дрібного і середнього класу тих людей, які займаються на селі”, — зазначив парламентар.

Серед позитивних факторів такої політики Вадим Івченко перераховує створення нових робочих місць за рахунок сезонних робітників і збільшення кількості офіційних платників податків в аграрній сфері та надходжень до держбюджету.

Доповнення

Нагадаємо, раніше Вадим Івченко в інтерв’ю УНН розповів про продуктивні результати свого візиту до Вашингтона, під час якого він обговорив з американськими колегами та великим бізнесом перспективи та плани подальшої співпраці США та України в аграрній сфері.