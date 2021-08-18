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Проблема маленького фермера: Ивченко рассказал, как и зачем развивать семейное фермерство в Украине

Проблема маленького фермера: Ивченко рассказал, как и зачем развивать семейное фермерство в Украине

Киев  •  УНН

 • 34382 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Почему в Украине не развивается семейное фермерство, каким образом это можно изменить, а также что получит от этого взамен экономика государства, в эфире радио "Новое время" рассказал член аграрного комитета Верховной Рады и заместитель председателя партии "Батькивщина", народный депутат Вадим Ивченко, сообщает УНН.

Среди причин, которые помешали стремительному развитию перспективного аграрного направления - небольшого фермерства, - исключительная поддержка со стороны государства крупных агрохолдингов, считает Ивченко. Кроме этого значительной проблемой для развития маленького фермерства, по словам нардепа, является медленная регистрация фермеров-единоличников.

Цитата:

"Семейные фермерские хозяйства, которые до сих пор не получили статус семейных ферм, слабо регистрируются. С 4 миллионов человек, которые производят аграрную продукцию, только 10 000 фактически зарегистрированы и платят налоги", - пояснил Ивченко.

Детали

В аграрной политике государства сейчас отсутствуют меры по стимулированию маленьких фермеров, убежден Ивченко, поэтому необходимо это менять доступными способами.

"Объясняю как: открыть кредитную финансовую систему и бюджетные программы для самых маленьких (фермерских хозяйств - ред.). И мы увидим через 5 лет большие изменения. И, конечно, нужно информационное поле, которое будет направлено на то, чтобы они регистрировались, делали кооперативы: вот вам все финансовые инструменты, и вы будете платить налоги, и, конечно, с этого иметь пенсии. (...) Это должно быть взвешенная политика, направленная на развитие мелкого и среднего класса тех людей, которые занимаются на селе", - отметил парламентарий.

Среди положительных факторов такой политики Вадим Ивченко перечисляет создание новых рабочих мест за счет сезонных рабочих и увеличение количества официальных налогоплательщиков в аграрной сфере и поступлений в госбюджет.

Дополнение

Напомним, ранее Вадим Ивченко в интервью УНН рассказал о продуктивных результатах своего визита в Вашингтон, в ходе которого он обсудил с американскими коллегами и крупным бизнесом перспективы и планы дальнейшего сотрудничества США и Украины в аграрной сфере.

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