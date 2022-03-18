Они будут отвечать, даже если их отравила пропаганда: Кулеба о призывах Шольца не обвинять россиян в войне
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все те, кто под влиянием пропаганды поддерживает владимира путина, будут нести ответственность. Об этом он написал в своем Twitter, пишет УНН.
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“Некоторые хотят жить в простом мире, где путин несет исключительную ответственность за войну. Реальность такова, что кто-то фактически сбрасывает бомбы на украинские города, расстреливает эвакуированных, формирует "Zs", поддерживает путина в опросах. Как и в 1930-х годах, они несут ответственность, даже если их отравила пропаганда”, - заявил Кулеба.
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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на предложение канцлера Германии Олафа Шольца разделить простых россиян и путина как автора войны, заявив, что таким образом он оправдывает свою нерешительность.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в своем Twitter призвал "не оскорблять русских" из-за вторжения в Украину, так как это "война Путина" и "он один несет ответственность".