Вони відповідатимуть, навіть якщо їх отруїла пропаганда: Кулеба про заклики Шольца не звинувачувати росіян у війні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що всі ті, хто під впливом пропаганди підтримує володимира путіна, нестимуть відповідальність. Про це він написав у своєму Twitter, пише УНН.
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“Деякі хочуть жити в простому світі, де путін несе виняткову відповідальність за війну. Реальність така, що хтось фактично скидає бомби на українські міста, розстрілює евакуйованих, формує "Zs", підтримує путіна в опитуваннях. Як і в 1930-х роках, вони несуть відповідальність, навіть якщо їх отруїла пропаганда”, - заявив Кулеба.
Додамо
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на пропозицію канцлера Німеччини Олафа Шольца розділити простих росіян і путіна як автора війни, заявивши, що в такий спосіб він виправдовує свою нерішучість.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму Twitter закликав "не ображати росіян" через вторгнення в Україну, так як це "війна путіна" і "він один несе відповідальність".