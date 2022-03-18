Німеччина виправдовує свою нерішучість пропозицією розділити росіян і путіна – Подоляк

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“Канцлер Німеччини, прагнучи виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян і Путіна як автора війни. У Європі це може стати неправдивим трендом. Бо офіційно 71% росіян категорично підтримують війну проти України та масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі”, - наголосив Подоляк.

Додамо

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму Twitter закликав "не ображати росіян" через вторгнення в Україну, так як це "війна Путіна" і "він один несе відповідальність".



