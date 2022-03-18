Німеччина виправдовує свою нерішучість пропозицією розділити росіян і путіна – Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на пропозицію канцлера Німеччини Олафа Шольца розділити простих росіян і путіна як автора війни, заявивши, що в такий спосіб він виправдовує свою нерішучість. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
Цитата
“Канцлер Німеччини, прагнучи виправдати свою нерішучість, пропонує розділити простих росіян і Путіна як автора війни. У Європі це може стати неправдивим трендом. Бо офіційно 71% росіян категорично підтримують війну проти України та масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі”, - наголосив Подоляк.
Додамо
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму Twitter закликав "не ображати росіян" через вторгнення в Україну, так як це "війна Путіна" і "він один несе відповідальність".