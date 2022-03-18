Германия оправдывает свою нерешительность предложением разделить россиян и путина – Подоляк

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“Канцлер Германии, стремясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и Путина как автора войны. В Европе это может стать ложным трендом. Потому что официально 71% россиян категорически поддерживают войну против Украины и массовые убийства наших граждан" — отметил Подоляк.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в своем Twitter призвал "не обижать русских" из-за вторжения в Украину, так как это "война Путина" и "он один несет ответственность".



