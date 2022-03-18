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Германия оправдывает свою нерешительность предложением разделить россиян и путина – Подоляк

Германия оправдывает свою нерешительность предложением разделить россиян и путина – Подоляк

Киев • УНН

 • 146757 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на предложение канцлера Германии Олафа Шольца разделить простых россиян и путина как автора войны, заявив, что таким образом он оправдывает свою нерешительность. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

“Канцлер Германии, стремясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и Путина как автора войны. В Европе это может стать ложным трендом. Потому что официально 71% россиян категорически поддерживают войну против Украины и массовые убийства наших граждан" — отметил Подоляк.

Добавим

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в своем Twitter призвал "не обижать русских" из-за вторжения в Украину, так как это "война Путина" и "он один несет ответственность".

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