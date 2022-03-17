Канцлер Шольц назвав неприпустимим "ображати росіян". Хоча більшість із них – за війну
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму Twitter у четвер закликав "не ображати росіян" через вторгнення в Україну, так як це "війна Путіна" і "він один несе відповідальність", пише УНН.
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"Абсолютно неприпустимо, коли вихідців з Росії ображають, ображають або піддають фізичному насильству. Тому що це війна Путіна. Він один несе відповідальність за це", - написав Шольц.
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Канцлеру тут же відповів посол України в Німеччині Андрій Мельник, не погодившись з його позицією.
"Це війна Росії на знищення проти України. Точка. Це росіяни, а не інопланетні льотчики, бомблять українські міста, вбиваючи жінок і дітей. Саме російське негласне суспільство де-факто підтримує війну. Путін - це тільки вершина айсберга", - написав дипломат у соцмережі.
Слова Мельника про де-факто підтримку підтверджують дані незалежних соціологів. Так, за даними "Радіо Свобода", майже три чверті населення Росії (71%) підтримують війну Росії з Україною, відчуваючи такі емоції, як гордість, радість, повагу, довіру і надію.
Більш того, за даними соціологів з active group, 75,5% росіян схвалюють ідею військового вторгнення в сусідній країні і вважають, що наступною після України повинна бути Польща. На думку респондентів, це логічне продовження так званої "військової спецоперації Російської Федерації".