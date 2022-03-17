Канцлер Шольц назвал недопустимым "обижать россиян". Хотя большинство из них – за войну
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц в своем Twitter в четверг призвал "не оскорблять россиян" из-за вторжения в Украину, так как это "война Путина" и "он один несет ответственность", пишет УНН.
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"Совершенно недопустимо, когда выходцев из России оскорбляют, обижают или подвергают физическому насилию. Потому что это война Путина. Он один несет ответственность за это", - написал Шольц.
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Канцлеру тут же ответил посол Украины в Германии Андрей Мельник, не согласившись с его позицией.
"Это война России на уничтожение против Украины. Точка. Это россияне, а не инопланетные летчики, бомбят украинские города, убивая женщин и детей. Именно российское негласное общество де-факто поддерживает войну. Путин — это только вершина айсберга", - написал дипломат в соцсети.
Слова Мельника о де-факто поддержке подтверждают данные независимых социологов. Так, по данным "Радио Свобода", почти три четверти населения России (71%) поддерживают войну России с Украиной, испытывая такие эмоции, как гордость, радость, уважение, доверие и надежду.
Более того, по данным социологов из active group, 75,5% россиян одобряют идею военного вторжения в соседней стране и считают, что следующей после Украины должна быть Польша. По мнению респондентов, это логическое продолжение так называемой "военной спецоперации Российской Федерации".