Волошин: ситуация на Востоке сложная, но контролируемая Силами Обороны

Ситуация на Востоке страны напряженная, россияне продолжают штурмовать украинские позиции используя при этом самое разнообразное оружие. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Ситуация на Востоке сложная, но контролируемая Силами Обороны. Самые горячие направления сейчас: Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. россияне не оставляют попыток штурмовать наши позиции, используя при этом: артиллерию, танки, БПЛА, а также для нанесения ракетно-бомбовых ударов авиацию - это КАБы и ФАБы - сообщил спикер.

Напомним

В результате российских обстрелов за прошедшие сутки в Донецкой области четыре местных жителя получили ранения - в Доброполье, Соловьево и Красногоровке.

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