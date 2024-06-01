Волошин прокомментировал ситуацию на Золочевском направлении

Сейчас на Золочевском направлении все спокойно. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает Корреспондент УНН.

На вопрос, какая ситуация на Золочевском направлении, Волошин ответил: "Сейчас все спокойно и нужно готовиться конечно...что до того, что враг там проводит какие-то действия, то этого пока нет".

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Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявлял, что российские оккупанты действительно сейчас сконцентрировали все свои усилия на Липецком и Волчанском направлениях. Однако, не исключается, что враг может активизировать свои действия и по Золочевскому направлению.