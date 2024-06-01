Волошин прокоментував ситуацію на Золочівському напрямку
Київ • УНН
За словами спікера оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", ситуація на Золочівському напрямку наразі спокійна.
Наразі на Золочівському напрямку все спокійно. Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, передає кореспондент УНН.
На запитання, яка ситуація на Золочівському напрямку, Волошин відповів: "Наразі все спокійно й потрібно готуватися звісно…Що до того, що ворог там проводить якісь дії, то цього поки що немає".
Доповнення
Раніше очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявляв, що російські окупанти дійсно наразі сконцентрували всі свої зусилля на Липецькому та Вовчанському напрямках. Однак, не виключається, що ворог може активізувати свої дії й по Золочівському напрямку.