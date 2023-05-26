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Владимир Носов: разбираться в криптовалютах, осваивать блокчейн нужно не просто сейчас - это нужно было делать еще вчера

Владимир Носов: разбираться в криптовалютах, осваивать блокчейн нужно не просто сейчас - это нужно было делать еще вчера

Киев • УНН

 • 486794 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Криптовалюты очень быстро интегрируются во все привычные сферы человеческой жизни и будут играть в них ключевую роль. Именно поэтому разбираться в криптовалютах, изучать и осваивать технологии блокчейн нужно уже сегодня. Это даст возможность отдельному человеку или целым направлениям бизнеса в будущем не потерять своих позиций, не отставать и не выпасть из общемировых экономических процессов. Об этом на вебинаре проекта “Мир криптовалют и блокчейна” от “Дія.Освіта” рассказал основатель и СЕО одной из крупнейших криптовалютных бирж Европы WhiteBIT Владимир Носов, передает УНН.

Детали

“Абсолютно точно могу сказать, что человечество в скором будущем ждет смена парадигм, подходов, изменение финансового мира. Очень быстро меняются все условия вокруг нас, криптовалюты и блокчейн придут и в банковские учреждения, в привычные нам сферы жизни. Поэтому разбираться в криптовалютах, осваивать блокчейн нужно не просто сейчас – это нужно было делать еще вчера”, – подчеркнул Носов.

По его словам, появление криптовалют является естественным ответом на тотальное ускорение мира и процессов в жизни человека. Однако финансовая система остается такой же традиционной, как 30 или 50 лет назад. Она глобально не меняется. Совершенно справедливо, что такие технологии, как блокчейн, криптовалюты, появились для того, чтобы выровнять финансовый сектор и дать ему возможность идти в ногу со всем окружающим ускоряющимся миром.

“Финансовая система должна быть децентрализованной и прозрачной, и на этот вызов отвечает криптовалюта и блокчейн. Человечество получило абсолютно понятную, прозрачную, объективно децентрализованную систему и инструмент, который дает человеку финансовую свободу”, – утверждает основатель WhiteBIT.

Начать осваивать криптовалюты можно с простого – изучать терминологию, процессы, и так шаг за шагом накапливать знания, что даст возможность в конечном итоге понять всю идею. Целесообразно по возможности прослушать специальные обучающие курсы, которые сегодня появляются в Украине. Главное, как считает Владимир Носов, начать и не останавливаться.

Напомним

Недавно криптовалютная биржа WhiteBIT в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации и партнерами из индустрии запустили бесплатный курс по криптограмотности. Это более 100 часов теории и практики, которые помогут научиться пользоваться виртуальными активами. Пройти курс можно на платформе Дія.Освіта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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