Володимир Носов: розбиратися в криптовалютах, опановувати блокчейн потрібно не просто зараз – це потрібно було робити ще вчора

КИЇВ. 26 травня. УНН. Криптовалюти дуже швидко інтегруються в усі звичні сфери людського життя і відіграватимуть в них ключову роль. Саме тому розбиратися в криптовалютах, вивчати і опановувати технології блокчейн потрібно вже сьогодні. Це дасть можливість окремій людині чи цілим напрямам бізнесу в майбутньому не втратити своїх позицій, не пасти задніх і не випасти із загальносвітових економічних процесів. Про це на вебінарі проєкту “Світ криптовалют та блокчейну” від “Дія.Освіта” розповів засновник і СЕО однієї з найбільших криптовалютних бірж Європи WhiteBIT Володимир Носов, передає УНН.