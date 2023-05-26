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Володимир Носов: розбиратися в криптовалютах, опановувати блокчейн потрібно не просто зараз – це потрібно було робити ще вчора

Володимир Носов: розбиратися в криптовалютах, опановувати блокчейн потрібно не просто зараз – це потрібно було робити ще вчора

Київ • УНН

 • 486796 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Криптовалюти дуже швидко інтегруються в усі звичні сфери людського життя і відіграватимуть в них ключову роль. Саме тому розбиратися в криптовалютах, вивчати і опановувати технології блокчейн потрібно вже сьогодні. Це дасть можливість окремій людині чи цілим напрямам бізнесу в майбутньому не втратити своїх позицій, не пасти задніх і не випасти із загальносвітових економічних процесів. Про це на вебінарі проєкту “Світ криптовалют та блокчейну” від “Дія.Освіта” розповів засновник і СЕО однієї з найбільших криптовалютних бірж Європи WhiteBIT Володимир Носов, передає УНН.

Деталі

“Абсолютно точно можу сказати, що людство в недалекому майбутньому чекає зміна парадигм, підходів, зміна фінансового світу. Дуже швидко змінюються всі умови навколо нас, криптовалюти і блокчейн прийдуть і в банківські установи, у звичні нам сфери життя. Тому розбиратися в криптовалютах, опановувати блокчейн потрібно не просто зараз – це потрібно було робити ще вчора”, – наголосив Носов.

За його словами, поява криптовалют є природною відповіддю на тотальне прискорення світу і процесів у житті людини. Однак фінансова система залишається такою ж традиційною, як 30 чи 50 років тому. Вона глобально не змінюється. Абсолютно справедливо, що такі технології, як блокчейн, криптовалюти, з'явилися для того, щоб вирівняти фінансовий сектор і дати йому можливість йти в ногу з усім навколишнім прискореним світом.

“Фінансова система має бути децентралізованою і прозорою, і на цей виклик відповідає криптовалюта і блокчейн. Людство отримало абсолютно зрозумілу, прозору, об'єктивно децентралізовану систему й інструмент, який дає людині фінансову свободу”, – стверджує засновник WhiteBIT.

Почати опановувати криптовалюти можна з простого – вивчати термінологію, процеси, і так крок за кроком накопичувати знання, що дасть можливість у кінцевому підсумку зрозуміти всю ідею. Доцільно за можливості прослухати спеціальні навчальні курси, які сьогодні з'являються в Україні. Головне, як вважає Володимир Носов, почати й не зупинятися.

Нагадаємо

Нещодавно криптовалютна біржа WhiteBIT у співпраці з Міністерством цифрової трансформації та партнерами з індустрії запустили безоплатний курс із криптограмотності. Це понад 100 годин теорії та практики, що допоможуть навчитися користуватися віртуальними активами. Пройти курс можна на платформі Дія.Освіта.

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