Обладатель "Золотого мяча" заключил новое соглашение с "Реалом"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Хорватский полузащитник Лука Модрич решил продлить контракт с мадридским "Реалом", передает УНН со ссылкой на сайт "галактикос".
Что известно
35-летний полузащитник подписал соглашение до 30 июня 2022 года.
Детали
Модрич выступает за “Реал” с 2012 года. В составе мадридского клуба четыре раза стал победителем Лиги чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и три Суперкубка страны, трижды принимал Суперкубок УЕФА и четыре раза побеждал на Клубном чемпионате мира.
Примечательно, что в сезоне 2020/21 Модрич провел 48 матчей за “Реал” во всех турнирах и забил 6 мячей.
Напомним
Модрич получил “Золотой мяч” по итогам 2018-го года.