Обладатель "Золотого мяча" заключил новое соглашение с "Реалом"

Что известно

35-летний полузащитник подписал соглашение до 30 июня 2022 года.

Детали

Модрич выступает за “Реал” с 2012 года. В составе мадридского клуба четыре раза стал победителем Лиги чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и три Суперкубка страны, трижды принимал Суперкубок УЕФА и четыре раза побеждал на Клубном чемпионате мира.

Примечательно, что в сезоне 2020/21 Модрич провел 48 матчей за “Реал” во всех турнирах и забил 6 мячей.

Напомним

Модрич получил “Золотой мяч” по итогам 2018-го года.