Володар "Золотого м'яча" заключив нову угоду із "Реалом"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Хорватський півзахисник Лука Модріч вирішив продовжити контракт з мадридським "Реалом", передає УНН з посиланням на сайт "галактікос".
Що відомо
35-річний півзахисник підписав угоду до 30 червня 2022 року.
Деталі
Модріч виступає за "Реал" із 2012 року. У складі мадридського клубу чотири рази став переможцем Ліги чемпіонів, двічі ставав чемпіоном Іспанії, володарем Кубка і трьох Суперкубків країни, тричі брав Суперкубок УЄФА і чотири рази перемагав на Клубному чемпіонаті світу.
Примітно, що у сезоні 2020/21 Модріч провів 48 матчів за "Реал" у всіх турнірах і забив 6 м'ячів.
Нагадаємо
Модріч отримав "Золотий м'яч" за підсумками 2018-го року.