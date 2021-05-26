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The Guardian

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Володар "Золотого м'яча" заключив нову угоду із "Реалом"

Київ • УНН

 • 20703 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Хорватський півзахисник Лука Модріч вирішив продовжити контракт з мадридським "Реалом", передає УНН з посиланням на сайт "галактікос".

Володар "Золотого м'яча" заключив нову угоду із "Реалом"

Що відомо

35-річний півзахисник підписав угоду до 30 червня 2022 року.

Деталі

Модріч виступає за "Реал" із 2012 року. У складі мадридського клубу чотири рази став переможцем Ліги чемпіонів, двічі ставав чемпіоном Іспанії, володарем Кубка і трьох Суперкубків країни, тричі брав Суперкубок УЄФА і чотири рази перемагав на Клубному чемпіонаті світу.

Примітно, що у сезоні 2020/21 Модріч провів 48 матчів за "Реал" у всіх турнірах і забив 6 м'ячів.

Нагадаємо

Модріч отримав "Золотий м'яч" за підсумками 2018-го року. 

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