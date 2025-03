Волкер: реализация Минских соглашений означает роспуск "ЛНР-ДНР"

"Целью минских соглашений (подписанных лидерами так называемого "ЛНР/ДНР") является восстановление территориальной целостности Украины и конституционного порядка. Реализация Минска равна роспуску этих незаконных структур. Нежелание расформировать равно нежеланию реализовать Минские соглашения", - считает Волкер.

Спецпредставитель считает, что для "ЛНР-ДНР" нет места в Восточной Украине.

The purpose of the Minsk agreements (which leaders of so-called LPR / DPR signed) is to restore Ukraine's territorial integrity & constitutional order. Implementing Minsk = dissolution of these illegal structures. Unwillingness to disband = unwillingness to implement Minsk. https://t.co/sbcypfgBmt

- Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 5 марта 2018

Как сообщал УНН, ранее Волкер также подчеркивал, что США работают над усилением обороноспособности Украины.

