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Волкер: реалізація Мінських угод означає розпуск "ЛНР-ДНР"

Волкер: реалізація Мінських угод означає розпуск "ЛНР-ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Мінські угоди передбачають розпуск незаконних структур "ЛНР-ДНР". На цьому наголосив спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер, повідомляє УНН.

“Метою мінських угод (підписаних лідерами так званого „ЛНР/ДНР“) є відновлення територіальної цілісності України та конституційного порядку. Реалізація Мінська дорівнює розпуску цих незаконних структур. Небажання розформувати дорівнює небажанню реалізувати Мінські угоди”, — вважає Волкер.

Спецпредставник вважає, що для “ЛНР-ДНР” немає місця у Східній Україні.

The purpose of the Minsk agreements (which leaders of so-called LPR/DPR signed) is to restore Ukraine's territorial integrity & constitutional order. Implementing Minsk = dissolution of these illegal structures. Unwillingness to disband = unwillingness to implement Minsk. https://t.co/sbcypfgBmt

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 5 березня 2018 р.

Як повідомляв УНН, раніше Волкер також наголошував, що США працюють над посиленням обороноспроможності України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сурков отримав від Волкера пропозиції США та Європи щодо Донбасу – політолог

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