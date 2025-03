Волкер: реалізація Мінських угод означає розпуск "ЛНР-ДНР"

“Метою мінських угод (підписаних лідерами так званого „ЛНР/ДНР“) є відновлення територіальної цілісності України та конституційного порядку. Реалізація Мінська дорівнює розпуску цих незаконних структур. Небажання розформувати дорівнює небажанню реалізувати Мінські угоди”, — вважає Волкер.

Спецпредставник вважає, що для “ЛНР-ДНР” немає місця у Східній Україні.

The purpose of the Minsk agreements (which leaders of so-called LPR/DPR signed) is to restore Ukraine's territorial integrity & constitutional order. Implementing Minsk = dissolution of these illegal structures. Unwillingness to disband = unwillingness to implement Minsk. https://t.co/sbcypfgBmt

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 5 березня 2018 р.

Як повідомляв УНН, раніше Волкер також наголошував, що США працюють над посиленням обороноспроможності України.

