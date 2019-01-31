Волкер о выборах в Украине: Вашингтон будет работать с любым избранным лидером
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Соединённые Штаты будут работать с любым лидером, который одержит победу на выборах в Украине. Об этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил во время телефонного брифинга, передаёт корреспондент УНН.
“Начну с того, что Украина является демократичной страной. У них будут выборы, и в нормально функционирующей демократии мы не знаем, кто победит, до самих выборов. Так что в этом случае мы не знаем, кто победит”, — сказал Волкер.
Он отметил, что в национальных опросах нет явного лидера, так что результат может быть непредсказуемым.
“И снова, так как Украина — демократичная страна, мы будем работать с любым избранным демократическим путём лидером, который возглавит её после выборов. Мы продолжаем поддерживать украинский суверенитет и территориальную целостность”, — подчеркнул спецпредставитель.
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты и Европейский союз рассматривают возможность принятия дополнительных мер, в том числе санкций, в отношении России, если Кремль не освободит украинских моряков.