Волкер про вибори в Україні: Вашингтон буде працювати з будь-яким обраним лідером

КИЇВ. 31 січня. УНН. Сполучені Штати працюватимуть з будь-яким лідером, який здобуде перемогу на виборах в Україні. Про це спецпредставник США по Україні Курт Волкер повідомив під час телефонного брифінгу, передає кореспондент УНН.