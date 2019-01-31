Волкер про вибори в Україні: Вашингтон буде працювати з будь-яким обраним лідером
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Сполучені Штати працюватимуть з будь-яким лідером, який здобуде перемогу на виборах в Україні. Про це спецпредставник США по Україні Курт Волкер повідомив під час телефонного брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Почну з того, що Україна є демократичною країною. У них будуть вибори, і в нормально функціонуючої демократії ми не знаємо, хто переможе, до самих виборів. Так що в цьому випадку ми не знаємо, хто переможе", - сказав Волкер.
Він зазначив, що в національних опитуваннях немає явного лідера, так що результат може бути непередбачуваним.
"І знову, так як Україна - демократична країна, ми будемо працювати з будь-яким обраним демократичним шляхом лідером, який очолить її після виборів. Ми продовжуємо підтримувати український суверенітет і територіальну цілісність", - наголосив спецпредставник.
Раніше спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати і Європейський союз розглядають можливість прийняття додаткових заходів, в тому числі санкцій, щодо Росії, якщо Кремль не звільнить українських моряків.