Волкер объяснил, почему Россия блокирует работу СММ ОБСЕ на Донбассе

Он также отметил, что Россия и ее силы регулярно блокируют СММ ОБСЕ в нарушение своих обязательств.

"Россия не хочет, чтобы мир увидел гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофы, которые она создала на Донбассе", - пояснил Волкер, добавив, что настало время для мира в Украине.

Ранее ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе новое оружие российского производства.

