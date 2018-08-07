Волкер объяснил, почему Россия блокирует работу СММ ОБСЕ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Россия блокирует работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, чтобы скрыть от мира катастрофу. Об этом он написал в Тwitter, передает УНН.
Он также отметил, что Россия и ее силы регулярно блокируют СММ ОБСЕ в нарушение своих обязательств.
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"Россия не хочет, чтобы мир увидел гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофы, которые она создала на Донбассе", - пояснил Волкер, добавив, что настало время для мира в Украине.
Ранее ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе новое оружие российского производства.
Russia & its forces routinely block @OSCE_SMM in violation of its commitments.