Киевщина развивает промышленный потенциал: в индустриальном парке "Белая Церковь" появится новый объект

В рамках конференции ReBuild Ukraine представители управляющей компании индустриального парка «Белая Церковь» и компании ASTRON подписали договор на создание нового здания на территории парка для расширения производственных нужд уже существующего предприятия, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

Детали

По данным ОВА, площадь нового здания - 3200 кв. м. Его изготовление займет три месяца, что позволит максимально быстро удовлетворить потребности бизнеса.

«Развиваем промышленный потенциал Киевщины. Обычно реализация таких типичных проектов занимает полгода. Проект будет способствовать развитию производственных мощностей и развитию новых технологий», - сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Индустриальный парк «Белая Церковь», основанный в 2018 году. Его площадь 24 га. Здесь уже построено более 40 тыс. кв.м производственных и складских помещений. На сегодня индустриальный парк имеет 14 резидентов из разных отраслей. В планах - возведение еще 52 тыс. кв.м промышленных площадей и привлечение дополнительных инвестиций на сумму почти 50 млн. долларов.

План Победы, когенерация, восстановление: Кравченко встретился с представителями побратимского региона Иль-де-Франс

«На Киевщине одна из крупнейших сетей индустриальных парков. Всего их уже 13, из них 3 - зарегистрированы в течение последнего года. КОВА максимально поддерживает развитие индустриальных парков. Ведь это инвестиции для громад и новые рабочие места. При выборе мест реализации инвестиционных проектов, инвесторы отдают предпочтение заранее подготовленным площадкам с инженерными коммуникациями. И это крайне важно, особенно во время войны. Это существенно уменьшает затраты предприятий на производство продукции. Новые производства - это внедрение новых технологий, в частности цифровых, внедрение выпуска новой продукции, развитие инфраструктуры бизнеса», - подчеркнул Кравченко.

Киевщина представила 8 инфраструктурных проектов на ReBuild Ukraine