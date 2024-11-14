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Киевщина представила 8 инфраструктурных проектов на ReBuild Ukraine

Киевщина представила 8 инфраструктурных проектов на ReBuild Ukraine

Киев  •  УНН

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На международной выставке ReBuild Ukraine представлено 8 проектов Киевщины на сумму 226 млн долларов. Среди них - завод по производству стекла в Березани и водопровод в Василькове.

На  4-й международной выставке и конференции ReBuild Ukraine Construction & Energy Киевщина представила 8 инфраструктурных проектов, передает УНН.

Это проекты Киевской ОВА и общин региона. Ориентировочная сумма инвестиций - почти 226 млн долл. Сферы: строительство, водоснабжение и водоотвод, образование, здравоохранение.

Во время выступления Председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко подробно остановился на двух проектах КОВА.

"Первый - строительство завода по производству листового стекла мощностью шестьсот тонн в сутки в городе Березань. Киевщина активно отстраивается. Но в Украине пока нет ни одного завода по производству листового стекла методом флоат. Реализация данного проекта закроет потребности в использовании этого материала для восстановления, создаст новые рабочие места и укрепит экономику Киевщины. Ориентировочная сумма инвестиций - 120 млн долларов.

Второй проект  -  строительство напорного коллектора водопровода в городе Васильков. Доступ к качественной питьевой воде будут иметь 20 тысяч человек. Ориентировочная стоимость проекта 3 млн долларов.

В рамках проекта планируется строительство станции обезжелезивания, станции подъема и новых сетей водопровода", - сказал Кравченко. 

Председатель Киевской ОВА пригласил партнеров присоединиться к реализации этих проектов и проектов громад. 

"Сегодня мы много говорим о реализации проектов по восстановлению и развитию Украины. Но их успешная реализация напрямую зависит от достижения справедливого мира и остановки российского агрессора. Поэтому на всех встречах прошу наших международных друзей поддержать План Победы, представленный Президентом Украины Владимиром Зеленским", - подчеркнул он.

План Победы, когенерация, восстановление: Кравченко встретился с представителями побратимского региона Иль-де-Франс14 нояб. 2024, 14:00 • 6314 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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