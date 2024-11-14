План Победы, когенерация, восстановление: Кравченко встретился с представителями побратимского региона Иль-де-Франс

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко на полях 4-й международной выставки и конференции ReBuild Ukraine Construction & Energy встретился со спикером французского региона Иль-де-Франс Жоффруа Дидье и Директором европейского департамента региона Седриком Гуйлон-Лавокатом, передает УНН.

"Этот регион - побратим Киевщины. Обсудили с господином Дидье возможность максимальной вовлеченности громад французского региона в поддержку Плана Победы и принятия обращения к национальному правительству. Передал ему обращение, которое недавно принял областной совет, а также отметил, что готов лично представить его. Господин Дидье заверил, что сделает все, чтобы поддержать нас на этом пути. Безопасность - это тот фундамент, на котором строится все остальное: развитие, восстановление, будущее", - рассказал Кравченко.

Он добавил, что Киевщина стремится увеличить количество инвесторов для восстановления региона. По его словам, основа этого процесса - безопасность и справедливый мир.

"Поэтому использую все возможности, чтобы привлечь как можно больше союзников к поддержке плана Победы Президента Владимира Зеленского", - сказал Кравченко.

Стороны также обсудили еще один важный вопрос - повышение энергетической независимости и увеличение количества когенерационных установок. В условиях ежедневных обстрелов ищем инвестиции, чтобы увеличить количество таких установок на Киевщине и обеспечить стабильное электроснабжение даже в критических условиях.

"Предложил нашим партнерам также присоединиться к восстановлению учебных заведений Киевщины, которые разрушены в результате полномасштабного вторжения россиян. У нас есть уже реализованные проекты, когда международные партнеры выбирают объект и полностью контролируют его восстановление. Поблагодарил господина Дидье за последовательную поддержку французским народом Украины в борьбе с российским агрессором", - добавил глава Киевской ОВА.