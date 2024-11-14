НАБУ передало в Интерпол документы для розыска беглого нардепа Одарченко

Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в Интерпол материалы по объявлению нардепа-беглеца Андрея Одарченко в международный розыск, которого сегодня ВАКС заочно приговорил к 8 годам лишения свободы за попытку подкупа руководства Минобновления. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники, передает УНН.

"НАБУ направило в Интерпол материалы, которые позволят объявить Одарченко в международный розыск", - сообщает Суспільне.

Напомним

Высший антикоррупционный суд заочно приговорил к 8 годам лишения свободы народного депутата Андрея Одарченко за попытку подкупа руководства Минобновления.

В деле о попытке подкупа топ-чиновников в сфере восстановления расследование было завершено в апреле 2024 года.

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Одарченко. Также суд взыскал 15 млн гривен залога, внесенного за него.

В сентябре Высший антикоррупционный суд Украины объявил Одарченко в государственный и международный розыск.