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Чехия планирует запретить продажу энергетиков детям до 15 лет

Чехия планирует запретить продажу энергетиков детям до 15 лет

Киев  •  УНН

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Правительство Чехии одобрило законопроект об ограничении продажи энергетических напитков лицам до 15 лет. Диетологи поддерживают инициативу, подчеркивая опасность энергетиков для здоровья детей.

Чешское правительство в среду поддержало предложение об ограничении продажи детям энергетических напитков. Если соответствующая норма получит отклик у парламентариев, то популярные у несовершеннолетних граждан энергетики молодежи будут продавать только с 15-летнего возраста и исключительно по представлению паспорта, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

«Защита детей от крайне нежелательного воздействия различных стимуляторов, которые содержатся в энергетических напитках, - правильная идея, но необходимо решить некоторые технические и частично законодательные проблемы», - прокомментировал ситуацию министр сельского хозяйства Марек Виборны.

Диетологи сходятся во мнении, что энергетики представляют значительную опасность для здоровья детей, поскольку способны вызвать развитие ожирения и диабета. Эксперты утверждают, что детям вообще не следует употреблять энергетику.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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