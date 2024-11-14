Чехия планирует запретить продажу энергетиков детям до 15 лет
Киев • УНН
Правительство Чехии одобрило законопроект об ограничении продажи энергетических напитков лицам до 15 лет. Диетологи поддерживают инициативу, подчеркивая опасность энергетиков для здоровья детей.
Чешское правительство в среду поддержало предложение об ограничении продажи детям энергетических напитков. Если соответствующая норма получит отклик у парламентариев, то популярные у несовершеннолетних граждан энергетики молодежи будут продавать только с 15-летнего возраста и исключительно по представлению паспорта, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.
«Защита детей от крайне нежелательного воздействия различных стимуляторов, которые содержатся в энергетических напитках, - правильная идея, но необходимо решить некоторые технические и частично законодательные проблемы», - прокомментировал ситуацию министр сельского хозяйства Марек Виборны.
Диетологи сходятся во мнении, что энергетики представляют значительную опасность для здоровья детей, поскольку способны вызвать развитие ожирения и диабета. Эксперты утверждают, что детям вообще не следует употреблять энергетику.