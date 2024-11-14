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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ученые обнаружили удивительный межзвездный тоннель, который начинается вокруг Солнечной системы и направляется к созвездию Центавра

Ученые обнаружили удивительный межзвездный тоннель, который начинается вокруг Солнечной системы и направляется к созвездию Центавра

Киев  •  УНН

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Немецкие астрономы открыли межзвездный тоннель, соединяющий Солнечную систему с созвездием Центавра. Тоннель является частью большей сети, образованной звездными ветрами и взрывами сверхновых звезд.

Межзвездный путь вероятно, соединяется с другим соседним газовым пузырем, который образован взрывом молодых звезд, излучает рентгеновское излучение и простирается примерно на тысячу световых лет вокруг Солнечной системы. Открытие важно, в частности в смысле изучения локального пузыря, в котором находится Солнечная система, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Ученые из Германии, наблюдая через телескоп большой мощности Local Hot Bubble или LHB - суперпузырь и область космоса, в которой расположена наша солнечная система -  неожиданно обнаружили нечто совершенно неожиданное: межзвездный туннель.

"Эта область космоса характеризуется горячим газом очень низкой плотности с температурой один миллион градусов по Кельвину и плотностью менее 0,01 частицы на см3", объясняет Майкл Йенг, докторант Института внеземной физики Макса Планка (MPE).

Чего мы не знали, так это о существовании межзвездного тоннеля до Центавра, который прорывает дыру в более холодной межзвездной среде (ISM)

- сказал Майкл Фрейберг, ученый из Института внеземной физики Макса Планка и другой автор исследования.

Межзвездный туннель - это соединение между двумя остатками сверхновых звезд или суперпузырьками, наполненными горячим газом.

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Туннель Центавра, по мнению исследователей, является частью более крупной сети туннелей, которые сформированы звездными ветрами, взрывами сверхновых и струями, выпущенными протозвездами.

"Текущее мнение заключается в том, что он связан с последними взрывами сверхновой, которые расширили LHB", - отметил Йенг.

Дополнение

Эти исследования имеют важное значение для изучения локального пузыря, в котором расположена Солнечная система, поскольку они собраны на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли, - то есть имеют самое "чистое" рентгеновское изображение неба, свободное от помех, создаваемых столкновения солнечного ветра с частицами внешнего слоя земной атмосферы.

Напомним,

УНН передавал, что после успешной высадки на Луну Индия планирует исследовать Солнце.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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