Волкер пояснив, чому Росія блокує роботу СММ ОБСЄ на Донбасі

Він також наголосив, що Росія та її сили регулярно блокують СММ ОБСЄ в порушення своїх зобов'язань.

"Росія не хоче, щоб світ побачив гуманітарну, економічну і екологічну катастрофи, що вона створила на Донбасі", - пояснив Волкер, додавши, що настав час для миру в Україні.

Раніше ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі новітню зброю російського виробництва.

