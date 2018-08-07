Волкер пояснив, чому Росія блокує роботу СММ ОБСЄ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер вважає, що Росія блокує роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, щоб приховати від світу катастрофу. Про це він написав у Тwitter, передає УНН.
Він також наголосив, що Росія та її сили регулярно блокують СММ ОБСЄ в порушення своїх зобов'язань.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волкер виступив за продовження дії особливого статусу Донбасу
"Росія не хоче, щоб світ побачив гуманітарну, економічну і екологічну катастрофи, що вона створила на Донбасі", - пояснив Волкер, додавши, що настав час для миру в Україні.
Раніше ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі новітню зброю російського виробництва.
Russia & its forces routinely block @OSCE_SMM in violation of its commitments.