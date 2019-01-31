Волкер назвал условие для встречи с Сурковым
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что его встреча с российским коллегой Владиславом Сурковым может состояться лишь после освобождения украинских моряков. Об этом Волкер сообщил во время телефонного брифинга, передаёт корреспондент УНН.
“Мы (с Сурковым — ред.) обменялись сообщениями в новогодний период. Я б очень хотел продолжить нашу дискуссию. Как вы знаете, после того, как Россия атаковала украинских моряков, президент Трамп отменил свою встречу с президентом Путиным”, — сказал Волкер.
Спецпредставитель США так же напомнил, что в свою очередь он так же отменил свою встречу с Сурковым, которая должна была произойти в декабре в Москве.
“Мне бы очень хотелось вернуться к этому пути. Для того, чтоб это произошло, я надеюсь, Россия примет меры быстро и освободит моряков и предоставит нам основу для продвижения вперед”, — отметил он.
Напомним, в декабре прошлого года советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным не состоится ни одной встречи, пока Россия удерживает украинские корабли и моряков, захваченных возле Крыма.