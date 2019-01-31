Волкер назвав умову для зустрічі з Сурковим

КИЇВ. 31 січня. УНН. Спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що його зустріч з російським колегою Владиславом Сурковим може відбутися лише після звільнення українських моряків. Про це Волкер повідомив під час телефонного брифінгу, передає кореспондент УНН.