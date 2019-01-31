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Волкер назвав умову для зустрічі з Сурковим

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що його зустріч з російським колегою Владиславом Сурковим може відбутися лише після звільнення українських моряків. Про це Волкер повідомив під час телефонного брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Ми (з Сурковим - ред.) обмінялися повідомленнями в новорічний період. Я б дуже хотів продовжити нашу дискусію. Як ви знаєте, після того, як Росія атакувала українських моряків, президент Трамп скасував свою зустріч з президентом Путіним", - сказав Волкер.

Спецпредставник США так само нагадав, що в свою чергу він так само скасував свою зустріч з Сурковим, яка повинна була відбутися в грудні в Москві.

"Мені б дуже хотілося повернутися до цього шляху. Для того, щоб це сталося, я сподіваюся, Росія вживатиме заходів швидко і звільнить моряків і надасть нам основу для просування вперед", - зазначив він.

Нагадаємо, в грудні минулого року радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним не відбудеться жодної зустрічі, поки Росія утримує українські кораблі і моряків, захоплених біля Криму.

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