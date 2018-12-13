Трамп не встретится с Путиным, пока украинских моряков не освободят
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным не состоится ни одной встречи, пока Россия удерживает украинские корабли и моряков, захваченных возле Крыма. Об этом заявил в четверг советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Я не вижу в ближайшем будущем обстоятельств, при которых такая встреча может состояться, пока корабли и экипажи не будут освобождены", - заявил Болтон журналистам в четверг.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
Добавим, что 2 декабря Глава МИД РФ Сергей Лавров отказался даже предположить, когда могут состояться полноформатные переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, после того, как американский президент отменил встречу в Буэнос-Айресе.