Трамп не встретится с Путиным, пока украинских моряков не освободят

"Я не вижу в ближайшем будущем обстоятельств, при которых такая встреча может состояться, пока корабли и экипажи не будут освобождены", - заявил Болтон журналистам в четверг.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

Добавим, что 2 декабря Глава МИД РФ Сергей Лавров отказался даже предположить, когда могут состояться полноформатные переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, после того, как американский президент отменил встречу в Буэнос-Айресе.