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Трамп не зустрінеться з Путіним, доки українських моряків не звільнять

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним не відбудеться жодної зустрічі, поки Росія утримує українські кораблі і моряків, захоплених біля Криму. Про це заявив у четвер радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає УНН з посиланням на Reuters.

Трамп не зустрінеться з Путіним, доки українських моряків не звільнять

"Я не бачу у найближчому майбутньому обставин, при яких така зустріч може відбутися, поки кораблі та екіпажі не будуть звільнені", - заявив Болтон журналістам у четвер.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

Додамо, що 2 грудня глава МЗС РФ Сергій Лавров відмовився навіть припустити, коли можуть відбутися повноформатні переговори лідерів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа, після того, як американський президент скасував зустріч в Буенос-Айресі.

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