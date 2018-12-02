Дата зустрічі Путіна і Трампа дуже розмита

На питання про те, коли тепер може пройти повноцінна зустріч лідерів двох країн, Лавров повідомив: "Навіть не буду загадувати".



Нагадаємо, на полях саміту "Групи двадцяти" , який проходить в столиці Аргентини Буенос-Айресі, президент РФ Володимир Путін сказав, що йому шкода, що їм не вдається провести c президентом США Дональдом Трампом повноцінну зустріч.



Нагадаємо, до цього Президент Росії Володимир Путін повідомив про короткому розмову з президентом США Дональдом Трампом на саміті "двадцятки". У бесіді президент РФ виклав американському колезі своє бачення інциденту в Чорному морі, хоча у президента США інша позиція.



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