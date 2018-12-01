Путин о Трампе: жаль, что мы не можем встретиться
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. На полях саммита "Группы двадцати", который проходит в столице Аргентины Буэнос-Айресе, президент РФ Владимир Путин сказал, что ему жаль, что им не удается провести c президентом США Дональдом Трампом полноценную встречу. Он добавил, что она давно назрела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское издание ТАСС.
“Жаль, что нам не удается провести полноформатную встречу. Поскольку считаю, она давно назрела, связано это с вопросами стратегической стабильности, особенно после того, как президент объявил о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности”, — заявил Путин на саммите G20.
Напомним, до этого Президент России Владимир Путин сообщил о коротком разговор с президентом США Дональдом Трампом на саммите “двадцатки”. В беседе президент РФ изложил американскому коллеге свое видение инцидента в Черном море, хотя у президента США другая позиция.
Как сообщал УНН, на территории саммита G20 ряд мировых лидеров выразили обеспокоенность захват и удержание Россией украинских моряков. В частности такие заявления сделали главы правительств Японии и Канады.
Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированной Керчи. Всего команды задержанных украинских кораблей насчитывают 23 моряка, среди которых 6 получили ранения.