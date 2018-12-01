Путін про Трампа: Шкода, що ми не можемо зустрітись

“Шкода, що нам не вдається провести повноформатну зустріч. Оскільки, вважаю, вона давно назріла, пов’язано це з питаннями стратегічної стабільності, особливо після того, як президент оголосив про намір Сполучених Штатів вийти з Договору по ракетах середньої і меншої дальності”, — заявив Путін на саміті G20.

Нагадаємо, до цього Президент Росії Володимир Путін повідомив про коротку розмову з президентом США Дональдом Трампом на саміті “двадцятки”. У бесіди президент РФ виклав американському колезі своє бачення інциденту в Чорному морі, хоча у президента США інша позиція.

Як повідомляв УНН, на теренах саміту G20 ряд світових лідерів виказали занепокоєння щодо захоплення та утримання Росією українських моряків. Зокрема такі заяви зробили голови урядів Японії та Канади.

Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли та захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” та рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси у Чорному морі до порту Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені до окупованої Керчі. Всього команди затриманих українських кораблів налічують 23 моряка, серед яких 6 отримали поранення.