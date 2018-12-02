Дата встречи Путина и Трампа очень размыта

На вопрос о том, когда теперь может пройти полноценная встреча лидеров двух стран, Лавров сообщил: "Даже не буду загадывать".



Напомним, на полях саммита "Группы двадцати", который проходит в столице Аргентины Буэнос-Айресе, президент РФ Владимир Путин сказал, что ему жаль, что им не удается провести c президентом США Дональдом Трампом полноценную встречу.



Напомним, до этого Президент России Владимир Путин сообщил о коротком разговор с президентом США Дональдом Трампом на саммите “двадцатки”. В беседе президент РФ изложил американскому коллеге свое видение инцидента в Черном море, хотя у президента США другая позиция.



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