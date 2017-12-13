Волейболистки "Химика" выиграли матч 1/16 финала Кубка ЕКВ

“Химик” имел проблемы только до того момента, когда его совсем молодые исполнительницы (прежде всего, связывающая Елена Напалкова и либеро Кристина Немцева) нервничали из-за осознания дебютного выступления в основе именно на континентальном уровне. А точнее — до счета 5: 8. Однако как только девушки успокоились, наши соотечественницы сразу же набрали пять очков подряд.

Гости оказались несостоятельными надежно противостоять мощным подачам украинских девушек. Именно с них “Химик” и начал стремительный рывок во всем поединке, который лишь на несколько минут взял паузу в начале третьего сета.

К первому техническому тайм-ауту третьей партии швейцарки продержались благодаря короткой вспышке бомбардирской активности Линды Кроненберг и американки Мишель Стризак. Однако дальше, когда Диана Карпец поочередно закрыла их удары блоками, а на подачу вышла Екатерина Дудник, “Химик” набрал целых девять очков подряд и, тем самым, окончательно не оставил соперницам даже капельки надежды — 3: 0 (25:19, 25 : 11, 25: 9).

В составе “бело-зеленых” больше отличилась Крайдуба — 19 очков, еще по 14 записали в свой актив Карпец и Дудник.

Добавим также, ответный матч состоится в Швейцарии 9-го января.