Волейболістки "Хіміка" виграли матч 1/16 фіналу Кубку ЄКВ

“Хімік” мав проблеми тільки до того моменту, коли його зовсім молоді виконавиці (насамперед, зв’язуюча Олена Напалкова та ліберо Христина Нємцева) нервували через усвідомлення дебютного виступу в основі саме на континентальному рівні. А точніше — до рахунку 5:8. Проте як тільки дівчата заспокоїлися, наші співвітчизниці одразу ж набрали п’ять очок поспіль.

Гості виявилися неспроможними надійно протистояти потужним подачам українських дівчат. Саме з них “Хімік” і розпочав стрімкий ривок в усьому поєдинку, який лише на кілька хвилин узяв паузу на початку третього сету.

До першого технічного тайм-ауту третьої партії швейцарки протрималися завдяки короткому спалаху бомбардирської активності Лінди Кроненберг та американки Мішель Стрізак. Проте далі, коли Діана Карпець почергово закрила їхні удари блоками, а на подачу вийшла Катерина Дудник, “Хімік” набрав цілих дев’ять очок поспіль і, тим самим, остаточно не залишив суперницям навіть крапельки надії — 3:0 (25:19, 25:11, 25:9).

У складі “біло-зелених” найбільше відзначилася Крайдуба — 19 очок, ще по 14 записали до свого активу Карпець і Дудник.

Додамо також, матч-відповідь відбудеться у Швейцарії 9-го січня.