Волейболістки "Хіміка" виграли матч 1/16 фіналу Кубку ЄКВ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Чемпіон України южненський “Хімік” впевнено переграв швейцарський “Франше-Монтаньє” в першому матчі 1/16 фіналу Кубку ЄКВ, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації волейболу України.
“Хімік” мав проблеми тільки до того моменту, коли його зовсім молоді виконавиці (насамперед, зв’язуюча Олена Напалкова та ліберо Христина Нємцева) нервували через усвідомлення дебютного виступу в основі саме на континентальному рівні. А точніше — до рахунку 5:8. Проте як тільки дівчата заспокоїлися, наші співвітчизниці одразу ж набрали п’ять очок поспіль.
Гості виявилися неспроможними надійно протистояти потужним подачам українських дівчат. Саме з них “Хімік” і розпочав стрімкий ривок в усьому поєдинку, який лише на кілька хвилин узяв паузу на початку третього сету.
До першого технічного тайм-ауту третьої партії швейцарки протрималися завдяки короткому спалаху бомбардирської активності Лінди Кроненберг та американки Мішель Стрізак. Проте далі, коли Діана Карпець почергово закрила їхні удари блоками, а на подачу вийшла Катерина Дудник, “Хімік” набрав цілих дев’ять очок поспіль і, тим самим, остаточно не залишив суперницям навіть крапельки надії — 3:0 (25:19, 25:11, 25:9).
У складі “біло-зелених” найбільше відзначилася Крайдуба — 19 очок, ще по 14 записали до свого активу Карпець і Дудник.
Додамо також, матч-відповідь відбудеться у Швейцарії 9-го січня.